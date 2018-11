Auto kollidierte mit Gegenverkehr: Eine Frau verletzt

GRÜNBURG. Ein 19-Jähriger wollte einer Kolonne ausweichen und prallte in den Gegenverkehr.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Eine Verletzte gab es bei einer Kollision, die sich am Mittwoch Nachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B140 Richtung Grünburg (Bezirk Steyr-Land) ereignete.

Ein 19-jähriger Autofahrer dürfte einige Pkw übersehen haben, die aufgrund eines Linksabbiegers anhielten. Er bremste seinen Wagen und wich nach links aus. Dabei stieß er im Gegenverkehr gegen den Pkw einer 31-Jährigen.

Der 19-Jährige kam an der Straßenböschung zu stehen, wohingegen das Auto der 31-Jähriger darüber hinaus in eine angrenzende Wiese geschleudert wurde. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert.

