Aufwändige Bergung von 38-Tonner im Nationalpark Kalkalpen

WEYER. Weil er den Anweisungen seines Navis gefolgt ist, geriet ein Lenker mit seinem Sattelzugfahrzeug (38-Tonner) im Nationalpark Kalkalpen in immer enger und steiler werdende Forststraßen.

Der 52-jährige türkische Kraftfahrer fuhr am Montag gegen 18 Uhr mit seinem Sattelzugfahrzeug unter Missachtung von drei Fahrverbotstafeln auf mehreren Forststraßen im Nationalpark Kalkalpen.

Im Bereich des Saigerinbaches blieb der 38-Tonner auf der immer enger und steiler werdenden Forststraße stehen. Beim Versuch, sich aus der misslichen Lage zu befreien, rutschte der Lkw zurück und streifte mit dem Anhänger eine Felswand. Dadurch wurde der Anhänger mit den hinteren Achsen über die Fahrbahn hinausgedrückt und drohte, 30 Meter über die senkrechte Böschung in den Saigerinbach abzustürzen. Nichts ging mehr weiter.

Ein Nationalparkförster bemerkte Dienstagfrüh gegen 7:45 Uhr den über dem Abgrund hängenden Lkw-Zug und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die aufwändige Fahrzeugbergung übernahmen die Feuerwehren Unterlaussa und Steyr mit insgesamt 25 Einsatzkräften unter Beiziehung eines 50-Tonnen-Kranes. Vor der eigentlichen Bergung musste die enge Forststraße mit Bagger und Laderaupen verbreitert werden. Am Abend waren die Bergungsarbeiten noch in Gange.

Der Lkw-Lenker gab zur Unfallursache an, er sei den Angaben des Navigationsgerätes gefolgt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema