Amstettner Volleyballer feierten ihren ersten Sieg

AMSTETTEN. Mostviertler nutzten in Graz vier Matchbälle nicht.

So jubelten Amstettens Spieler nach dem Sieg in Klagenfurt. Bild: Peter Maurer

In der vierten Runde der Volleyball-Bundesliga ging den Spielern des VCA Amstetten endlich der Knopf auf: Sie feierten bei den Wörthersee-Löwen aus Klagenfurt nach rund eineinhalb Stunden einen hart erkämpften 3:0 (25:19, 25:23, 25:22)-Erfolg. "Klagenfurt ist immer ein unangenehmer Gegner", sagte Trainer Jan Schmidt hinterher, "aber jetzt sind die ersten Zähler eingefahren, das ist gut für die Stimmung."

Und die war bei den Mostviertlern tags darauf in Graz gut. Trotz eines 0:2-Satzrückstandes kämpften sie sich heran und schafften den Satzausgleich. In der Entscheidung hatten aber die Hausherren den längeren Atem, wehrten vier Matchbälle der Amstettner ab und setzten sich nach fast zwei Stunden in einer hochdramatischen Verlängerung mit 19:17 durch.

"Trotz der 2:3-Niederlage ist es natürlich ein gewonnener Punkt für uns", sagt Sportdirektor Micha Henschke, "auch wenn wir im Entscheidungssatz wohl einen Punkt liegen gelassen haben."

