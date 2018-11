Amstetten verlor das Derby gegen Union Waldviertel

AMSTETTEN. Mehr als ein Achtungserfolg war für die SG VCA Amstetten im prestigeträchtigen Niederösterreich-Derby gegen die SG Union Waldviertel nicht drin.

Cameron Branch (r.) durchbricht einmal den Block der Waldviertler. In Summe war das aber zu wenig. Bild: Maurer

Die Mostviertler verloren in der neunten Runde der Volleyball-Bundesliga in Zwettl klar mit 0:3 (21:15, 25:27, 21:25).

"Wenn man so katastrophal serviert wie wir, dann darf man sich über die Niederlage nicht wundern", ärgerte sich VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach dem Derby. Die Amstettner konnten so nie den nötigen Druck auf den Gegner ausüben. Dennoch sei seine Truppe den Waldviertlern ein Stück nähergerückt, so Henschke.

In der Volleyball-Bundesliga bleiben die SG Waldviertel damit erster Verfolger von Titelverteidiger Aich/Dob. Amstetten liegt mit weiterhin acht Zählern punktegleich mit den viertplatzierten Riedern und Schlusslicht Weiz auf Rang sechs.

Bereits heute reisen die Mostviertler nach Finnland, wo sie am Mittwoch im CEV Challenge Cup auf Savo Volley Kuopio treffen. Das Retourmatch folgt am Dienstag in der Johann-Pölz-Halle.

