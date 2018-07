Amstetten muss zum Auftakt des Cups auswärts antreten

AMSTETTEN. Die Mostviertler gehen als Favorit ins Duell mit Deutschlandsberg

Eine verschworene Einheit: Die Spieler von SKU Amstetten Bild: SEPA.Media | Johann Schwarz

"Es wird mit Sicherheit eine spannende, aber schwierige Partie", sagt Johann Wimmer, Schriftführer und treue Seele des SKU Amstetten.

Heute, 20. Juli, treffen die Mostviertler zum Auftakt des ÖFB Cups zum ersten Mal auf den Deutschlandsberger SC. Spielbeginn ist um 19 Uhr im Koralmstadion in Deutschlandsberg.

Während die Steirer in der Regionalliga Mitte klar am Aufstieg gescheitert sind, konnte sich Amstetten in der abgelaufenen Saison als Dritter der Regionalliga Ost souverän für die 2. Bundesliga qualifizieren.

Neue Herausforderungen

"Den Aufstieg geschafft zu haben ist für uns ein unglaubliches Erlebnis", sagt Wimmer, "jedoch werden auch ganz neue Herausforderungen auf uns zukommen. Die Gegner sind für uns äußerst schwer einzuschätzen, aber wir freuen uns wahnsinnig über die Abenteuer in der 2. Bundesliga." So mussten die Spieler in den vergangenen Wochen noch das Spiel auf Kunstrasen trainieren und vorbereiten.

Dass viel Neues auf die Mannschaft zukommen wird, damit stünde sie allerdings nicht alleine da. "Viele Mannschaften müssen sich jetzt auf völlig neue Gegner einstellen", bekräftigt Wimmer.

Das erklärte Ziel sei es vorerst aber, die gute Bilanz der bisherigen Cups zu festigen und den Klassenerhalt zu sichern. Der Kampfgeist dürfte stimmen.

