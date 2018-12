Am 11. Dezember taucht im Wehrgraben eine Leiche auf

STEYR. Soko Donau: "Ein Akt der Gewalt" wird auf ORF 1 ausgestrahlt.

Lilian Klebow, Michael Steinocher und Emanuel Fellmer ermittelten im Juni in Steyr. Am 11. Dezember ist die „Soko Donau“-Folge im TV zu sehen. Bild: win

Ende Juni war Steyr bereits zum vierten Mal Schauplatz einer Folge der beliebten Fernsehkrimi-Serie "Soko Donau". Die Folge der 14. Staffel mit dem Titel "Ein Akt der Gewalt" ist am Dienstag, 11. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.

Das Ermittler-Team rund um Lilian Klebow (Gruppeninspektorin Penny Lanz) und Michael Steinocher (Bezirksinspektor Simon Steininger) war in der 14. Staffel der Serie im Frühsommer sechs Tage lang in der Steyrer Altstadt unterwegs, um einen kniffligen Mordfall aufzuklären. Der Trafikant Alexander Häusler, gespielt von Emanuel Fellmer, hatte in der Nähe des Josef-Lazaretts im Wehrgraben eine Leiche am Steyr-Kanal gefunden. Wie die Sonderkommission dem Täter auf die Spur kam, ist im Dezember zu sehen.

