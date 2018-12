Als das Stadtplatz-Standl ein Sozialmarkt war

STEYR. Außergewöhnliche Foto-Dokumente versammelt Ernst Schimanko in den Kalendern, die er alle Jahre wieder mit viel Akribie und mit viel Aufwand erstellt. In seinem neuesten Werk, dem "Gasthäuser und Geschäfte"-Kalender 2019, sticht eine Aufnahme heraus, die etwas mehr als 100 Jahre alt ist. Sie zeigt einen Kiosk, der als Urahn jener Marktstände angesehen werden darf, die demnächst auf dem neu gestalteten Stadtplatz aufgestellt werden.

Sozialmarkt im Holzkiosk

Bei der historischen Holzhütte handelt es sich um eine städtische Einrichtung. In dem Sozialmarkt wurden während des Ersten Weltkriegs Lebensmittel an die Not leidende Stadtbevölkerung ausgegeben. Das Foto aus dem Jahr 1916 zeigt eine lange Menschenschlange, die davor Aufstellung genommen hat. "Ich nehme an, dass die Hütte 1918 wieder abgebaut worden ist", so Schimanko. Später habe es in Rathaus-Nähe und damit an gleicher Stelle eine Käse-Hütte gegeben.

Im neuen Schimanko-Kalender, der in Steyrer Buchhandlungen und Papierfachgeschäften zum Kauf aufliegt, finden sich insgesamt 26 alte Fotos aus Steyr. Das Foto des ehemaligen Frisiersalons Lederer präsentiert sich sehr modern inszeniert. Die Mitarbeiter posieren in betont lässiger Körperhaltung.

Weitere historische Dokumente hat Schimanko auf den Rückseiten der Kalenderblätter abgedruckt, darunter eine Rechnung, die die Vereinsdruckerei Steyr an die Erben Josef Werndls ausgestellt hat. Vermerkt findet sich darauf der Preis für 3000 Stück Trauerbilder. Auch eine Farblithographie eines Weihnachtsbaumes aus dem Jahr 1892 findet sich im Kalender abgedruckt. Eines der Geschenke, die darunter platziert sind, ist ein (Spielzeug-)Gewehr.

Der Schimanko-Kalender ist in einer Auflage von 1000 Stück erschienen.

