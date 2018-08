Allerhand Klamauk, Dokus und ein echter Klassiker

STEYR, WAIDHOFEN, SANKT PETER. Das Steyrer Sommerkino bietet viel Abwechslung. Auch im Mostviertel gibt es Open-Air-Filmvergnügen

Die Musik-Dokumentation „Mantras“ berichtet davon, wie Klangformeln helfen, Heilkräfte freizusetzen – heute im Hof des Citykino Steyr. Bild: thimfilm

Steyr, Waidhofen, Sankt Peter. Hochsommerliche Temperaturen, wie wir sie dieser Tage erleben, haben nicht nur Massenbesuch an Seen und in Freibädern zur Folge. Sie locken auch – wenn die Sonne untergegangen ist – vor jene Kinoleinwände, die unter freiem Himmel montiert sind. Das Steyrer Sommerkino hat bis Dienstag, 7. August, noch fünf Open-Air-Filmabende zu bieten. Auch im Hof des Waidhofner Rothschildschlosses gibt es Sommerkino. Die Sommerkino-Woche im St. Peterer Schlosshof ist für Mitte August anberaumt.

Kinosaal Schlossgraben

„Mantra – Sounds into Silence“: So nennt sich jene Filmdokumentation, die es bereits heute Donnerstag, 2. August, im Hof des Steyrer City Kinos zu erleben gibt. Der Streifen gibt Einblick in die Mantra-Musik. Den Klangformeln aus Indien wird nachgesagt, Heilkräfte freisetzen und den inneren Frieden festigen zu können. Morgen, Freitag, 3. August, stehen „Die Abenteuer des Rabbi Jakob“ auf dem Programm. Der Filmklassiker war im Jahr 1973 erstmals zu sehen. In der Hauptrolle brilliert der französische Komiker Louis de Funès.

Am Montag, 6., und Dienstag, 7. August, übersiedelt das Steyrer Sommerkino noch einmal in den Steyrer Schlossgraben. Hier werden die beiden aktuellen Filmkomödien „Wir sind Champions“ und „Ein Dorf zieht blank“ gezeigt.

In Waidhofen ist jeweils Dienstag Sommerkino-Tag. Am Dienstag, 7. August, folgt der Dokumentarfilm „Ghostland – Reise ins Land der Geister“. Beim Sommerkino in St. Peter – ab Mittwoch, 15. August, werden die Besucher mit Filmen und Live-Musik kulturell beglückt. Los geht es mit der süddeutschen Krimi-Komödie „Griesnockerlaffäre“ und einem Auftritt der Band Indeed.

