Ab Samstag hat Bad Hall eigenes Recht

BAD HALL. Mit der Thronfeier des Prinzenpaares beginnt am Samstag für den Bad Haller Carnevalclub (BHCC) und die ganze Kurstadt der Fasching. Zum Brauch gehören eigene Narrengesetze.

Im Carnevalclub werden die neuen Prinzenpaare angelobt. Bild: KAINRATH_PETER____4400_STEYR

Die Revolution findet im neuen Saal statt. Weil die Mieten im Kurzentrum des Landes dem BHCC zu teuer gekommen waren, leistet das neue Prinzenpaar Hermann und Doris Schlattl seinen Eid auf die Narrenfahne heuer auswärts morgen um 20 Uhr im Gasthaus Feichthub in Wartberg/Krems ab. "Über 70 Prozent der Besucher unserer Karnevalssitzungen kommen aus dem Umland und nicht aus Bad Hall", sagt BHCC-Präsident Walter Kober, "da tut uns der Tapetenwechsel auch nicht schlecht." Vor allem der Kassier freut sich. "Wir werden heuer die Saison einmal nicht gleich mit einem Defizit beginnen", sagt Kober. Denn verdient hat der BHCC, der das Geld für Bühnenbild und Requisiten der Karnevalssitzungen braucht, mit dem Faschingsprolog nichts.

Der muss aber sein, weil das die Tradition vorschreibt. Bei der Zeremonie wird nicht nur das Ehepaar Schlattl als neue Faschingsregenten angelobt, auch bei den Kindern schlüpfen mit Iris Schlattl und Florian Gassner neue Monarchen in die Herrscherkostüme.

Für den Narren-Hofstaat bedeutet die Thronfeier gleich ein richtiges Stück Arbeit: Die Garden zeigen erste Choreografien und Aufmärsche, die sie dann bei den Hauptsitzungen in der Jahn-Turnhalle aufführen werden. Die Tradition verlangt auch von den Prinzenpaaren erste Regierungsdekrete. Kober: "Es ist Brauch, dass jedes Jahr ein neues Narrengesetz für Bad Hall erlassen wird." Was die neuen Faschingsprinzen für die heurige Saison gebieten, darf erst bei der Thronbesteigung verlesen werden. Kober nennt aber Beispiele aus den Vorjahren: Einmal war es Gesetz, dass Tage, an denen das Prinzenpaar im Dienste des Narrenvolkes tätig ist, von 24 auf 34 Stunden zu verlängern seien, "damit Zeit genug zum Ausschlafen zur Verfügung steht". Ein andermal wurde spaßeshalber erlassen, dass "sämtliche Hunde von Herrln, die beim BHCC sind, in Bad Hall Freilaufzone haben. Die Gacki-Sackerl, die gratis zur Verfügung gestellt werden, müssen das Wappen der Kurstadt tragen, damit jeder weiß, woher die Sch.... kommt", erklärt Kober.

Während des Vorgeplänkels des Faschings wird es für die Bad Haller Karnevalisten allmählich wieder ernst. "Die Sketches sind im Rohbau", sagt Vizepräsident und Werbe- und Pressemann des BHCC, Dietmar Bley, "die Themen stehen im Groben fest, jetzt wird an Text und Musik noch gefeilt."

Das Vorvertrauen bis zur Premiere am 22. Februar ist gewaltig. Der Vorverkauf für die Karnevalssitzungen hat am Montagmorgen um 8 Uhr begonnen. Schon mitten in der Nacht stellten sich Leute vor dem Rathaus in die Schlange, um die besten Tische für die Aufführungen zu reservieren.

Faschingssitzungen des Bad Haller Carnevalclubs (BHCC) von 22. Februar bis 4. März, Jahn-Turnhalle in Adlwang. Karten im Bürgerservice der Stadt, Tel. 0 72 58 / 77 5 50

