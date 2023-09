90 Jugendliche schnupperten Berufsluft

"Von Juni bis September können Jugendliche in viele Bereiche der Stadtgemeinde Amstetten hineinschnuppern. Dazu zählen etwa die Verwaltung, die Kindergärten und Schulen oder die Stadtpflege", berichtet Bürgermeister Christian Haberhauer (VP). "In diesem Jahr unterstützten uns 90 Schülerinnen und Schüler beziehungsweise Studentinnen und Studenten mit viel Engagement in der Urlaubs- und Ferienzeit bei der täglichen Arbeit", so Haberhauer.

Die Stadt bietet die Möglichkeit, einerseits ein Ferialpraktikum zu absolvieren und andererseits einer Ferialarbeit nachzugehen. "Im Rahmen der Praktika steht der Lern- und Ausbildungszweck im Vordergrund, während bei der Ferialarbeit Einblicke in das Berufsleben gewährt werden und es oftmals darum geht, das erste eigene Geld zu verdienen", erklärt Personalstadträtin Doris Koch (VP).

Auch für das kommende Jahr werden wieder Ferialpraktikanten gesucht. Die Voraussetzung für eine Ferialtätigkeit bei der Stadt ist die Vollendung des 15. Lebensjahrs mit Stichtag 31. Mai des Ferialjahrs. Ansuchen bis 31. Jänner unter personal@amstetten.at

