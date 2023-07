90 Jahre Technischer Zug der Feuerwehr in Steyr

Kürzlich feierte der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr sein 90-jähriges Jubiläum. Ein kurzer Blick in die Geschichte: Der zunehmende Autoverkehr und die Zunahme an Unfällen erforderte 1933 einen Straßenhilfsdienst. Dieser wurde von der Stadtfeuerwehr als einer der ersten in Oberösterreich am 17. Juli 1933 eingerichtet. Seine Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass die Feuerwehr über Anforderung mit einem Rüstwagen an die Unfallstelle fuhr, um verunglückte Fahrzeuge in eine KFZ-Werkstätte abzuschleppen.

1964 wurde von der Feuerwehr Steyr ein Sprengtrupp aufgestellt und ausgebildet. Einer der ersten Einsätze war 1965 die Sprengung des alten Wasserturms auf der Ennsleite. In den 1970er Jahren wurde erstmals ein Aufruf an die weiteren Löschzüge der FF Steyr verfasst, Mitglied im sogenannten Katastrophenhilfsdienst (KHD) zu werden. 1977 wurde mit dem Ausbau des Objektes Industriestraße 1, dem heutigen Standort, zur Feuerwehrgarage begonnen.

In den 1980er Jahren entstand der heutige Name, aus dem KHD wurde der Technische Zug. Seit 1988 gibt es in der Feuerwehr Steyr Flughelfer. Seit 2016 hat die Feuerwehr außerdem eine eigene Höhenretter-Gruppe. In den vergangenen Jahren wurde das Feuerwehrhaus weiter ausgebaut und in Abschnitten saniert. (dmf)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper