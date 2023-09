90-jähriger Läufer geht in Steyr auf Weltrekord los

STEYR. Der Luxemburger Josy Simon ist im Frühjahr 90 Jahre alt geworden. Kein Grund für den Weltrekordhalter stillzusitzen. Am Samstag in einer Woche will der Ausdauer-Sportler seiner Karriere einen weiteren Meilenstein hinzufügen: Bei der Ultralaufveranstaltung in Steyr versucht der ehemalige Abgeordnete, der heute im Salzkammergut lebt, als erster 90-Jähriger auf der Welt weiter als die Marathon-Distanz von 42,2 Kilometer in sechs Stunden zu laufen.