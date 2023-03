89-Jährige bei Verkehrsunfall in Wolfern verletzt

Die Pensionistin aus dem Bezirk Steyr-Land war am Freitagnachmittag auf der Sierninger Landesstraße in Richtung Niederneukirchen unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Wolfern zu dem Unglück kam. Als die Dame an einer Kreuzung nach links in die Wolfener Landesstraße einbog, kollidierte sie mit dem Querverkehr.

Die 89-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht werden musste. Ihr Unfallgegner, ein 54-jähriger Brite, erlitt lediglich leichte Verletzungen an der linken Hand, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

