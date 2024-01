850.000 Euro flossen in Trinkhalle – aktuell blühen nur Eisblumen

Der Abschluss der Renovierungsarbeiten und die Neueröffnung des so genannten "Tassilo-Quelltempels" in Pfarrkirchen bei Bad Hall wurde zum Teil bejubelt. Vom "Juwel am Sulzbach" war die Rede und vom "Erwachen aus dem Dornröschenschlaf". Die Fakten: Bauzeit fünf Jahre, Kosten 850.000 Euro. Diese Eckdaten werfen Fragen nach der Verhältnismäßigkeit, dem Wert und der Bedeutung dieses Gebäudes auf.