80 Starter beim Jubiläum

Mehr als 80 Aktive machten die 20. Auflage des größten Nachwuchs-Schirennens der Region bei Flutlicht zu einem Spektakel. "Es freut uns, dass wir wider Erwarten eine so große Zahl an Kindern und Jugendlichen begeistern konnten", sagte WSG-Obmann Helmut Stubauer, "für uns ist wichtig, dass alle mitmachen können, auch jene, die nicht klassisch in einem Sportverein aktiv sind."