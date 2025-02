80 HAK-Schüler schauten an der FH in die Zukunft

Welche Rolle spielen künstliche Intelligenz und Virtual Reality in modernen Unternehmen? Diesen Fragen gingen rund 80 Schülerinnen und Schüler der HAK Steyr einen Tag lang an der FH Oberösterreich am Campus Steyr auf den Grund. "Wir wollen jungen Menschen zeigen, dass ein wirtschaftliches Studium nicht nur Theorie bedeutet, sondern ganz konkrete Anwendungen für die Zukunft bietet", sagte Professor Herbert Jodlbauer, Leiter des Bachelorstudiengangs "Smart Production and Management".