80 Dezibel Spitzenpegel in der Nacht: Güterzüge rauben Schlaf in Neuschönau

Neue Hoffnung hegen die Anrainer im Steyrer Stadtteil Neuschönau, nachdem die Ergebnisse einer Messreihe der Umweltanwaltschaft bezüglich der Lärmbelastung durch Güterzüge entlang der Rudolfsbahn nun vorliegen. Bei einem nächtlichen "energieäquivalenten Dauerschallpegel", so der Fachbegriff, zwischen 49 und 57 Dezibel (dB) betrugen die Spitzenpegel bei der Vorbeifahrt von Güterzügen im Messzeitraum rund 80 dB.

Gemessen wurde an drei mehrtägigen Blöcken zwischen 4. Oktober und 4. November des Vorjahres bei einem Grundstück an der Bahndammstraße. Während es bei der ersten, fünftägigen Messreihe aufgrund einer Streckensperre keinen Güterverkehr gab und der Lärm großteils von den vorbeifahrenden Autos und Lkw der B115 Eisenstraße verursacht wurde, waren bei den beiden weiteren Blöcken nachts bis zu 16 Güterzüge unterwegs. Dadurch habe laut Umweltanwaltschaft der Unterschied der Lärmbelastung mit und ohne Güterverkehr deutlich herausgearbeitet werden können.

Aus fachlicher Sicht sei die Notwendigkeit zur Errichtung eines wirksamen Bahn-Lärmschutzes für die Siedlung Neuschönau in jedem Fall gegeben, heißt es in einer abschließenden Zusammenfassung von Franz Nöhbauer von der Umweltanwaltschaft: "Insbesondere beim Nachtlärmpegel und Spitzenpegel ist von einer Überschreitung von Grenzwerten auszugehen. Auch im Hinblick auf eine zukünftig sicher weiter steigende Güterzugfrequenz wären daher Lärmschutzmaßnahmen dringend geboten."

Laut Nöhbauer habe die ÖBB auf Anfrage bestätigt, dass es eine steigende Anzahl an Güterzügen gebe, die eine deutliche Erhöhung der Schallimmissionen im Bereich der Neuschönau zur Folge habe. In ihrer Anfragebeantwortung schreiben die ÖBB, dass "Planungen und Errichtung von Schallschutzmaßnahmen auf dem ausdrücklichen Wunsch der Gemeinde" basieren und diese diesbezüglich bereits informiert sei. Die Kosten würden dabei zwischen Bund, Land und Gemeinde aufgeteilt, wobei Steyr dem Vernehmen nach einen Anteil von 25 Prozent zu zahlen hätte. Eine diesbezügliche Kostenschätzung liegt allerdings noch nicht vor. Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang jedoch bleiben, dass viele der Anrainer nachts vor allem auch durch den stetig an- und abschwellenden Fahrzeuglärm entlang der Eisenbundesstraße aus dem Schlaf gerissen werden.

Stadträtin Evelyn Kattnigg (FP), die selbst in der Neuschönau an der Rudolfsbahn wohnt, fordert einmal mehr Lärmschutz für die Anrainer: "In der Nacht wurden Grenzwertüberschreitungen von 55 Dezibel festgestellt", Lärm sei gesundheitsschädigend.

Bürgermeister Markus Vogl (SP) verweist auf Gespräche mit den ÖBB: "Es wurde zugesagt, dass es bei den Güterzügen laufend Verbesserungen geben wird." Speziell neue Bremsen und besseres Material sollten noch im Laufe dieses Jahres zu deutlicher Lärmreduktion führen. Die Kosten für Lärmschutzwände seien für die Stadt aber nicht zu stemmen, zumal in Steyr nicht nur die Neuschönau von Zuglärm betroffen sei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner