75 Jahre Postamt Christkindl: Vom Start in der Mesnerküche zur weltweiten Bekanntheit

Aus der Idee eines US-Besatzungsangehörigen und einem Provisorium in der Küche des Mesners wurde eine Einrichtung, die heute die halbe Welt kennt. Das Sonderpostamt befindet sich in der Nähe der Wallfahrtskirche "zum gnadenreichen Christkindl". Dort betete Ende des 17. Jahrhunderts Ferdinand Sertl an einer einsamen Stelle im Wald um Genesung von seiner Epilepsie.