Dass er nicht Wort gehalten hätte, kann man Leopold Bürscher (VP) nicht nachsagen. Bereits bei seiner Kür zum Bürgermeister Großramings hatte er vor 18 Jahren verkündet, dass er nicht mehr als drei Perioden an der Ortsspitze bleiben werde. Nun war es so weit. Nach, laut Berechnung seines Nachfolgers, exakt 6666 Tagen als Bürgermeister der Ennstalgemeinde trat der mittlerweile 56-jährige Bürscher am Freitag zurück.