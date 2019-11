62-jähriger Steyrer vom eigenen Pkw beinahe erdrückt

Am Montag in den frühen Morgenstunden wurde dann die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz gerufen: Am Resthof brannte ein Pkw völlig aus.Von seinem eigenen Auto, einem Dacia Sandero, wurde ein 62-jähriger Steyrer Sonntagabend beinahe erdrückt. Wie es zu dem Unfall genau kam, wird von der Polizei noch ermittelt. Fest steht allerdings, dass der Münichholzer in der abschüssigen Tiefgarageneinfahrt eines Mehrparteienhauses an der Kematmüllerstraße kurz nach 20 Uhr eingeklemmt zwischen Betonmauer und Fahrzeug aufgefunden wurde und sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr befreien konnte.

„Der Mann ist mit dem Oberkörper auf dem Fahrersitz gelegen, seine Beine waren zwischen Fahrertüre und B-Säule eingeklemmt“, berichtet Manuel Berger, Einsatzleiter der Steyrer Feuerwehr, die mit 39 Mann angerückt war. Vermutlich dürfte das Auto vor dem Garagentor leicht weggerollt sein, worauf die Fahrertüre von der Betonmauer zugedrückt und der Lenker eingeklemmt wurde.

„Wir haben dann in Absprache mit dem Notarzt das Fahrzeug vorsichtig mittels hydraulischem Rettungsgerät von der Mauer weggezogen, bis die Sanitäter den Mann befreien und versorgen konnten“, sagt Berger. Der 62-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Landeskrankenhaus Steyr gebracht.

Der Fahrzeuglenker aus Steyr konnte zum Unfallhergang vorerst nicht befragt werden, es gibt laut Polizei auch keine Zeugen. Die Ermittlungen laufen.

Nach einem Fahrzeugbrand Montag gegen 6 Uhr früh laufen ebenfalls noch die polizeilichen Ermittlungen. In der Nähe der Kletterhalle im Stadtteil Resthof war in den Morgenstunden ein Ford-Kleinwagen in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at