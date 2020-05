60er-Feier der "obersten" Ordensfrau Österreichs

Die Generaloberin des Franziskanerinnenklosters Amstetten, Sr. Franziska Bruckner, feierte am Samstag, 23. Mai, ihren 60. Geburtstag. Nachdem sie in der neu gegründeten Österreichischen Ordenskonferenz, dem Zusammenschluss der Männer- und Frauenorden, zweite Vorsitzende ist, lässt sich sagen: Sie ist Österreichs oberste Ordensfrau. In Österreich vertritt sie 106 Frauenorden mit 3047 Schwestern sowie 86 Männerorden mit 1234 Ordenspriestern und 374 Ordensbrüdern. "Wir Ordensfrauen sind zwar oft leise und nicht unbedingt an vorderster politischer Front, spielen aber trotzdem eine wichtige Rolle in Kirche und Gesellschaft", sagt die Franziskanerin. Schwestern seien vor Ort, wo Hilfe gefragt ist, etwa bei der Unterstützung von Opfern des Menschenhandels oder Asylwerbern.

