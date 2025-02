542 Buben und 470 Mädchen wurden im vergangenen Jahr in Steyr geboren

Zahlen und Fakten des Vorjahres wurden heute, Montag, vom Standesamt des Steyrer Magistrates veröffentlicht. Die wichtigsten Eckdaten dieser Jahresstatistik lauten: 2024 wurden in Steyr 1012 Kinder geboren, davon 277 aus Steyr. 316 Paare schlossen den Bund der Ehe. 414 Steyrer starben allerdings auch, insgesamt wurden vom Standesamt Steyr sogar 888 Todesfälle erfasst.

Doch der Reihe nach.

Die beliebtesten Vornamen der Neugeborenen von Steyrer Eltern waren Elias und Tobias sowie Johanna und Emilia. Jeweils zehn Mädchen haben die Namen Johanna und Emilia bekommen. Die weiteren Vornamen auf der Beliebtheitsskala: Valentina, Lena, Sophia und Lina je achtmal, Valerie, Marie und Magdalena je siebenmal sowie Elena, Miriam, Mila, Mia, Lara, Olivia und Antonia mit je sechs Nennungen. Bei den Buben wurde der Vorname Elias mit zwanzigmal am häufigsten getauft, gefolgt von Tobias (17), Paul (14), Valentin und Jonas (je 13). Auf den weiteren Plätzen landeten Leon, Moritz, Maximilian und Florian (je elfmal) sowie Felix (zehnmal).

Insgesamt beurkundete das Team des Steyrer Standesamtes im Zentralen Personenstandsregister im Vorjahr die Geburten von 1012 Kindern – 542 Buben und 470 Mädchen – und damit um 36 mehr als ein Jahr zuvor. Davon wurden 277 Babys (148:129) von Steyrer Müttern zur Welt gebracht, ein Rückgang um vier. Von den 735 auswärtigen Neugeborenen waren 394 Buben und 341 Mädchen. Auch fünf Zwillingsgeburten wurden im Vorjahr beurkundet. 842 der Neugeborenen sind österreichische Staatsbürger. Mit fremder Staatsangehörigkeit der Eltern erblickten 170 Kinder das Licht der Welt, der Großteil davon sind ungarische, bosnische, türkische, rumänische, kroatische und syrische Staatsbürger.

316 Paare haben im vergangenen Jahr im barocken Trauungssaal des Schlosses Lamberg den Bund fürs Leben geschlossen, davon acht gleichgeschlechtliche. Zudem wurden sieben Eingetragene Partnerschaften beurkundet. Seit Beginn der offiziellen standesamtlichen Matrikenführung am 1. Jänner 1939 haben in Steyr 27.093 Paare den Bund der Ehe geschlossen. Auch 225 Scheidungen wurden voriges Jahr von den Standesamt-Mitarbeitern in das Zentrale Personenstandsregister eingetragen, davon waren 61 in Steyr und 164 in auswärtigen Standesämtern geschlossene Ehen. Ebenso wurden drei Eingetragene Partnerschaften aufgelöst.

Den 277 Steyrer Neugeborenen stehen 414 Sterbefälle – 217 Männer und 197 Frauen – gegenüber. Insgesamt musste das Team des Standesamtes im Vorjahr 888 Todesfälle erfassen. Das Durchschnittsalter aller Verstorbenen betrug 79,28 Jahre (Männer: 77,58; Frauen: 80,98). 84 verstorbene Steyrer waren älter als 90 Jahre. Die älteste Verstorbene war 103 Jahre alt, der älteste Mann starb im Alter von 104 Jahren.

78 Personen haben um die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft angesucht.

