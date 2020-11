53-Jähriger verletzte sich mit Motorsäge schwer

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Der Mann führte am Dienstag mit seiner Motorsäge am Answesen seiner Lebensgefährtin in Laussa Holz-Arbeiten durch. Er spaltete mit einem elektrischen Holzspalter Holzstücke. Als er gegen 13.50 Uhr mit dieser Arbeit fertig war, wollte er noch mit einer Motorsäge Äste entfernen. Plötzlich rutschte der Mann am feuchten Asphalt und einem am Boden liegenden Holzstück aus, stolperte und verletzte sich beim Rückwärtsfallen schwer mit seiner Kettensäge. Er konnte noch seiner Lebensgefährtin alarmieren, welche die Rettung rief. Der 53-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins PEK nach Steyr geflogen.