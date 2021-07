5:2-Erfolg: Amstetten fegte Limassol vom Platz

Mit einem derart deutlichen 5:2-Erfolg von SKU Amstetten über Zyperns 1.-Liga-Verein AEL Limassol hatte wohl selbst Trainer-Heimkehrer Jochen Fallmann zwei Wochen vor Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga nicht gerechnet. Seine Jungs, bei denen mit Sebastian Leimhofer, John Frederiksen, Bojan Mustecic und Philipp Schellnegger vier Neuerwerbungen in der Startelf standen, hatten die Zyprioten, die sich bei einem 10-tägigen Trainingslager in Bad Zell auf die Qualifikation für die Europa Conference League vorbereiteten, meist im Griff.

Erstmals gefährlich wurde Amstetten in der 23. Minute, doch Leimhofer scheiterte an der Innenstange. Nur zwei Minuten später traf Frederiksen, der neue Stürmer von den Färöer, zur Führung. Die weiteren Treffer steuerten Alin Roman per Doppelpack, der zur Pause eingewechselte Neuzugang Peter Tschernegg per Freistoß und Stefan Goldnagl mit dem Kopf bei.

Mit einem Sieg beendete auch der SK BMD Vorwärts Steyr seine Vorbereitungsserie. Gegen SV Bad Ischl siegten die Rot-Weißen mit 2:0. Die Tore erzielten Aleksandar Demonjic nach toller Vorarbeit von Josip Martinovic mit der Ferse und Daniel Bilic nach Zuspiel von Demonjic. Der Stürmer hinterließ damit im Testspiel eine markante Duftnote. Ebenfalls getestet wurde Miroslav Cirkovic. Am Freitag trifft Vorwärts im Cup auswärts auf den FC Kitzbühel, eine Woche später startet die Saison in Horn.