500 Meter Sicherheitszone rund um das Stadion beim Derby gegen Blau-Weiß

Mit einem klaren Nein zu Gewalt und Extremismus wendet sich der SK BMD Vorwärts Steyr vor dem Frühjahrsstart in der 2. Liga heute ab 20.30 Uhr gegen Titelfavorit Blau-Weiß Linz an die Öffentlichkeit: "Aufgrund der Vorfälle beim letzten Auswärtsderby werden wir bezugnehmend auf Punkt 11 der Hausordnung Personen und Gruppierungen wie Dynamo-Budweis-Fans den Zutritt zum Stadion verweigern."

Auch von der Polizei wird der Bereich mit einem Radius von 500 Metern rund um die Liwest-Arena am Matchtag von 15.30 Uhr bis Mitternacht zur Sicherheitszone erklärt. Personen, von denen aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie in diesem Bereich Gewalt anwenden könnten, werden von der Exekutive nicht in dieses "Sperrgebiet" eingelassen.

Zurück aber zum Sportlichen: Die Ausgangslage vor diesem Derby spricht klar gegen die Rot-Weißen: Im Herbst verlor die Madlener-Elf in Linz mit 1:4, im bisher letzten Heimspiel im August 2021 hatte es für die Steyrer noch unter Trainer Andi Milot gar ein 0:4-Debakel gesetzt. Seit der Rückkehr in die 2. Liga gab es in diesem ungleichen Duell in neun Begegnungen sieben Siege der Linzer bei nur zwei Punkteteilungen, Torverhältnis 5:23.

Vorwärts-Trainer Daniel Madlener wird seine Elf im Derby mit den von Vorwärts-Jahrhunderttrainer Gerald Scheiblehner betreuten Linzern dennoch mit Mut und Offensivdrang auf den Rasen schicken: "Wir werden einen intensiven und attraktiven Fußball bieten. Es wird für alle, die ins Stadion kommen, ein Erlebnis werden." Ziel sei es, endlich den ersten Bundesligaerfolg gegen Blau-Weiß Linz zu feiern.

Vorsicht vor Brasilianer

Gänzlich anders sind die Vorzeichen bei SKU Amstetten, wenn am Samstag ab 14.30 Uhr der FC Dornbirn im Ertl-Glas-Stadion gastiert. Im Herbst hatten sich die Mostviertler im Ländle klar mit 3:1 durchgesetzt. Amstetten, in der Tabelle fünf Zähler und drei Ränge vor den Vorarlbergern platziert, ist klarer Favorit. Auf der Hut sein heißt es aber vor Dornbirns neuem Brasilianer Gustavo Balotelli. Der traf zuletzt bereits im Test gegen Bundesligist Lustenau.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.