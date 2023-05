500 Brancheninsider aus der Vermessung tagten in Steyr

Zum bereits zweiten Mal war Steyr Schauplatz des Geodätentages der Österreichische Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation mit Präsident Franz Blauensteiner. Mehr als 500 Brancheninsider aus der Vermessung und Geoinformation informierten sich am Mittwoch und Donnerstag bei der Fachfirmenausstellung mit mehr als 30 Ausstellern, die Einblick in den aktuellen Stand der Vermessungstechnik und der Geoinformation gaben. Beim Eröffnungsvortrag überzeugte der bekannte ORF-Klimaexperte Marcus Wadsak mit seiner Expertise. Im Stadtsaal und dem angrenzenden Stadttheater hatte Kongressdirektor Ernst Brandstötter mit seinem Team eine Vielzahl an Vorträgen und Podiumsdiskussionen mit den Themenschwerpunkten „Nachhaltigkeit und Geodäsie“ sowie „Neue Technologien und Künstliche Intelligenz in Wissenschaft und Praxis“ organisiert.

Beim bereits 14. Geodätentag wurde auch auf die Förderung des Fachkräftenachwuchses ein besonderes Augenmerk gelegt. Für 140 Lehrlinge und HTL-Schüler wurden spezielle Vorträge und kurze Workshops im nahe liegenden Quenghof angeboten.

Die Steyrer Altstadt mit ihren kurzen Wegen bildete den idealen Rahmen für die Veranstaltung, der auch Georg Konetzky, Sektionschef im Ministerium für Arbeit und Wirtschaft, Wernher Hoffmann, Leiter im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen sowie Bürgermeister Markus Vogl als Hausherr beiwohnten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper