50 Meter hohes Riesenrad: Blick wie vom Kirchturm aufs Haager Volxfest

Nach der Arbeit ist für Stadtamtsdirektor Gottfried Schwaiger noch lange nicht Schluss, weil er nebenberuflich Überstunden macht, damit die Haager nicht um ihren Spaß und ihr Vergnügen umfallen. "Vor zehn Jahren ist das Haager Volksfest vor dem Aus gestanden", erinnert sich der Rathausbeamte, "das habe ich nicht zugelassen." Als "Volxfest" wiederbelebt, feierte das Volksfest Auferstehung – so auch wieder heuer dem Zweijahrestakt gemäß von 12. bis 15. September, wenn wieder im Festzelt Bier gezapft wird und Hendl gegrillt werden. Schwaiger ist der Programmchef. Als Veranstalter, der auch das Wetterrisiko trägt, fungiert die Vergnügungsbetriebe Thurner KG aus Vösendorf.

Thurner baut im Vergnügungspark wieder seine modernsten Fahrgeschäfte wie das Rüttelkarussell "Take off" und "Magic" sowie das Autodrom auf. Fritz Thurner hat es aber nicht gestört, dass Schwaiger am Kremser Wachauer Volksfest den holländischen Schausteller Martin Hendriks angesprochen hat, der mit seinen Karussellen eine Liga höher spielt. "Hendriks, der sonst mindestens 14 Tage aufstellt, macht bei uns eine Ausnahme", freut sich Schwaiger darauf, dass der Holländer für ein paar Tage sein 50 Meter hohes Riesenrad in Haag auf- und abbaut, was er sonst nie macht. Für Überwinder der Höhenangst mit Stil wird in der VIP-Gondel eine Flasche Champagner serviert.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at