488 Athleten erreichten beim Stadtlauf das Ziel

Heiß her ging es beim Stadtlauf bereits bei Kindern und Schülern.

Trotz brütender Hitze schafften es bei der 39. Auflage des Steyrer Stadtlaufes 488 Teilnehmer bis ins Ziel. "Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 100 Läuferinnen und Läufern", sagt Fritz Steinparz, Obmann des LAC Amateure Steyr. Die Zukunft werde zeigen, ob sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzt: "Für uns als Veranstalter werden die Teilnehmerzahlen künftig von enormer Bedeutung sein, damit wir diese Veranstaltungen und den Vereinsbetrieb überhaupt noch finanzieren können."

Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern wiederholten die Titelverteidiger ihren Erfolg. Jasmin Zweimüller (LAG Ried) gewann bei den Frauen, Lokalmatador Valentin Pfeil vom LAC bei den Männern. Beide hatten bei brütender Hitze bereits am Anfang des Rennens die Führung übernommen und diese bis zum Schluss nicht mehr abgegeben. Pfeil gewann in 21:34 Minuten vor Johannes Pell und Dominik Vizanio und wurde zudem Stadtmeister. Zweimüller spulte die sieben Kilometer in 28:01 Minuten ab und gewann vor Elisabeth Eber und der Stadtmeisterin Lisi Tortorolo. Bei den Schülern gewannen Ariane Dirnberger und Anton Thad Huber die Stadtmeistertitel. Teilnehmerstärkste Gruppe war Steyr Automotive.

