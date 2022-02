47-Jähriger stürzte sieben Meter in die Tiefe

Ein 47-Jähriger war beim Anbringen von Schneefanghaken vom Dach eines Vierkanthofs gestürzt. Der Mann hatte ohne Sicherung gearbeitet und fiel etwa sieben Meter in die Tiefe. Er schlug am Asphalt auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettung sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers "C10" wurde der Verletzte zum Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen, teilte die Polizei am Abend mit.