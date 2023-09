46.000 Badegäste kühlten sich im Parkbad ab

Die Saison im Waidhofner Parkbad neigt sich dem Ende zu, des schönen Sommerwetters wegen wurde der Betrieb allerdings bis Sonntag jedenfalls noch verlängert. Der Besucherrekord an den Drehkreuzen ist aber jetzt schon fix: 46.000 Badegäste kühlten sich seit Betriebsbeginn Anfang Mai im Freibad der Stadtgemeinde ab, so viele wie nie zuvor. Daran konnten auch etliche Regentage in der ersten Juni- und Augusthälfte nichts ändern.

Nicht nur Einheimische schwammen in den Becken und glitten über die 63 Meter lange Rutsche ins kühle Nass. Der Großteil der Gäste kam aus dem Bezirk Amstetten, aber auch Urlauber aus Wien und Oberösterreich und sogar Touristen aus den USA lösten an der Kasse ein Ticket. "Von den Bademeistern bis zum Kassenpersonal über das Buffet haben alle dafür gesorgt, dass sich die Gäste wohlfühlten", führt Bürgermeister Werner Krammer (VP) den großen Publikumserfolg auf die gute Ferienstimmung im Parkbad zurück. Mit Peter und Florian Fuchsluger wurden zwei erfahrene Bademeister reaktiviert.

