Landwirt von Stier attackiert und verletzt

Der 41-Jährige war im Stall seiner Landwirtschaft mit Reparaturarbeiten an einer Selbsttränke der Rinder beschäftigt, als das Tier mit seinem Kopf plötzlich den Kopf des Mannes gegen die Aufstallung drückte. Der Mann wurde verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Steyr gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.