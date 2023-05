400 radelten gefahrlos durch die Stadt: Steyr muss nun eine Aufholjagd starten

"Mit diesem enormen Zuspruch haben wir selbst nicht gerechnet", sagte Lena Hampl von der Radlobby Steyr nach der ersten "Kidical Mass" in Steyr. Die Aktivistin hatte diese Premiere der gemeinsamen Radfahrt durch das Stadtzentrum am vergangenen Sonntag organisiert. Mehr als 400 Radbegeisterte aller Altersschichten waren dem Aufruf gefolgt und entlang einer 3,7 Kilometer langen Strecke vom Stadtplatz über Zwischen-, Reder- und Schönauerbrücke in Richtung Schlosspark gestrampelt.