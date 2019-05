400 leckere Schmankerl

Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, verwandelt sich der Amstettner Hauptplatz beim "Street Food Market" zum dritten Mal in eine kulinarische Oase. Rund 400 verschiedenste Köstlichkeiten aus aller Welt werden auch dieses Jahr wieder besondere Geschmackserlebnisse bieten. Street Food ist noch immer ein brandaktuelles Thema und lockt mit lokalen und internationalen Spezialitäten eine Vielzahl an Besuchern an. In den letzten Jahren sei der Street Food Market in Amstetten immer ein großer Erfolg gewesen, sagt Maria Ettlinger, Geschäftsführerin von Amstetten Marketing: "Auch heuer lässt das kulinarische Angebot keine Wünsche offen."

