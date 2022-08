40 Ersthelfer im Steyrtal verkürzen die Rettungskette

"First Responder" heißen diese Ersthelfer beim Roten Kreuz. Sie werden parallel zum Rettungsdienst alarmiert, wenn in der Nachbarschaft Hilfe gebraucht wird. Ziel ist es, die Zeit zwischen Eintreten eines Notfalls und Eintreffen der Rettungskräfte zu verringern. Im Ernstfall zählt jede Sekunde. "Schnelle Hilfe und eine hocheffiziente Rettungskette sind enorm wichtig", informiert Rotkreuz-Ortsstellenleiterin Katrin Hieslmayr aus Grünburg, die auch selbst als First Responder aktiv ist. "Um immer und überall helfen zu können, hat jeder von uns einen Ersthelfer-Rucksack und eine Kennzeichnung als First Responder im Privatauto." Aktuell gibt es 40 First Responder. Das sind voll ausgebildete Rotkreuz-Mitarbeiter der Ortsstellen Grünburg und Molln, die auch außerhalb ihres Dienstes bereit sind, jederzeit zu helfen. Denn wenn Erste Hilfe gebraucht wird, können sie oft früher am Notfallort sein als der Rettungswagen.