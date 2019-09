4,20 Meter: Leon Glavas sprang Landesrekord

Mit 17 Mädchen und Burschen stellte der LAC Amateure Steyr bei den Mehrkampf-Landesmeisterschaften am Union-Landessportfeld in Linz wieder einmal das stärkste und auch ein sehr erfolgreiches Starterfeld. Die herausragende Leistung an diesem Wochenende vollbrachte allerdings Leon Glavas. Der junge Leistungsathlet des BORG verzichtete auf den Mehrkampfstart, um den U16-Landesrekord im Stabhochsprung anzugreifen. Betreut von seinem Trainerteam Julia Ecker und Wolfgang Adler steigerte sich der junge Steyrer von Sprung zu Sprung und überquerte schließlich, eingeklatscht von den Zuschauern im Stadion, mit 4,20 Metern die neue Rekordhöhe. Nachdem seiner Vereinskollegin Lisa Gruber dieses Kunststück bereits vor 14 Tagen bei den U16-Staatsmeisterschaften gelungen war, hält der LAC Amateure nun beide Landesrekorde in der U16.

"Das sind nun die Früchte der jahrelangen Arbeit und Leidenschaft der von Roland Lengauer geleiteten Nachwuchsgruppe", sagt LAC-Trainer Peter Schwarz, der sich schon auf künftige internationale Auftritte dieses Stabhochsprung-Duos freut.

Außergewöhnliche Leistungen zeigten die jungen Steyrer aber auch im Mehrkampf. Veronika Schwarz, Lisa Gruber und Sara Bogic gewannen in der U16-Mannschaftswertung Gold. Schwarz sicherte sich im Einzel zudem unmittelbar vor Gruber Silber, Bogic wurde Sechste. In der U20 gewann Pascal Rohn ebenfalls Silber. Lorenz Schwarz landete in der U16 auf Platz fünf, Matheo Höhnlinger wurde Sechster in der U18.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at