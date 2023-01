3D-Modell eines Steyrers macht das Parlament für Blinde "begreifbar"

Tausende Interessierte waren am 14. und 15. Jänner trotz teils stundenlanger Wartezeiten in das sanierte Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße geströmt. An den beiden Tagen der offenen Tür durften sich die Österreicher ein Bild davon machen, wie sich das 1883 eröffnete Haus nach dem rund 420 Millionen Euro teuren, rund vier Jahre in Anspruch nehmenden Umbau im Inneren präsentiert.