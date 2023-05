3:6-Niederlage bei Bundesligaauftakt

Neu ist auch der Modus, da nun mit den drei Doppeln begonnen wird.

"Unser Ziel war es, mit einer 2:1-Führung in die Einzel zu gehen", sagt Kapitän Dominik Traxler. Allerdings vergab er dann an der Seite seines Bruders Simon im abschließenden Doppel gleich vier Satzbälle, verlor das Match 6:7, 4:6 und brachte seine Steyrer so mit 1:2 in Rückstand.

Die Einzel begannen dann aber mit einer Sensation: Steyrs Nummer 1, der Ukrainer Vitaliy Sachko, rang die Nummer 140 der Weltrangliste, den Slowaken Jozef Kovalik, in drei Sätzen nieder. Außer ihm gewann jedoch nur Simon Traxler sein Einzel. Steyr verlor 3:6.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper