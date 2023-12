36-Jähriger wird neuer technischer Geschäftsführer bei der GWG der Stadt Steyr

Die Nachfolge für Robert Weidinger, der sich nach 20 Jahren an der Spitze der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) der Stadt Steyr für keine weitere Fünfjahresperiode als technischer Direktor beworben hatte, ist entschieden. In der Generalversammlung wurde Baumeister Berthold Schörkhuber einstimmig zum technischen Geschäftsführer bestellt. Der 36-Jährige wohnt in Steyr und kann auf einige Jahre Berufserfahrung unter anderem im Steyrer Architekturbüro Schmid + Leitner sowie bei der WAG verweisen. "Schörkhuber ging bei den Bewerbungsgesprächen eindeutig als Bestgereihter hervor", sagt GWG-Aufsichtsratsvorsitzender Stadtrat Christian Baumgarten.

Schörkhuber wird seinen Posten im März antreten, Weidinger scheidet Ende April aus. In einer Aussendung der Stadt heißt es zum Abgang des 54-jährigen Direktors, der bereits im September verlautbart worden war, schlicht: "Wir bedanken uns ganz herzlich für seine jahrelange Tätigkeit im Sinne des gemeinnützigen Wohnbaus." Offizieller Abschiedsgrund ist Weidingers Wunsch, sich seinen Traum eines eigenen Planungsbüros zu erfüllen.

