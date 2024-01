342 Medaillen für die Steyrer Askö-Sportler

"Unsere Athletinnen und Athleten holten 342 Medaillen und bei unseren Vereinen herrscht eine sehr gute, familiäre Stimmung", sagte Bezirksobmann Bürgermeister Markus Vogl. Der Askö-Bezirk zählt aktuell 9250 Mitglieder in 66 Vereinen und 116 Sektionen. Neue Vereine sind der "Askö-Verein für Bewegung und Gesundheit" sowie die "Askö Basketball Eagles".

Aktive "Asköler" aus dem Bezirk nahmen 2023 an 54 Weltmeisterschafts- und 50 Europameisterschaftsbewerben teil. Im Medaillenrang wurden 145 erste, 96 zweite und 101 dritte Plätze – von WM über EM bis hin zu Landes- und Askö-Meisterschaften – erreicht.

Für seinen Verdienst ausgezeichnet wurde Konsulent Ernst Schlemmer mit der Medaille und dem Ehrenzeichen in Gold für 60 Jahre Engagement. Die Askö-Medaille in Gold gab es für Peter Sandner (40 Jahre), Rudolf Zoder (30 Jahre) sowie Anton Vorhauer. Die Askö-Vereinsjubiläumsplakette in Silber (50 Jahre) erhielt Peter Rosenberger für die Askö Aschach, jene in Bronze (25 Jahre) Helmut Haidinger für die Askö Hargelsberg.

