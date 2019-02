340-PS-Bolide war mit Tempo 133 in der 50er-Zone unterwegs

STEYR. „Leider“ sehr erfolgreich war ein Verkehrsschwerpunkt der Steyrer Polizei bei strahlend schönem Frühlingswetter.

Neben dutzenden Organstrafmandaten und Anzeigen gingen auch zwei „große“ Brocken ins Netz der Exekutive.

In der Pachergasse stoppte die Polizei am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr einen 54-jährigen Ternberger, der mit 2,84 Promille Alkohol im Blut am Steuer seines BMW gesessen war. Zuvor war den Beamten schon ein Raser in einem 340 PS-starken Boliden in der 50er-Zone vom Kreisverkehr beim Stadtgut kommend in Richtung Resthof aufgefallen. Die Lasermessung beim Sportflitzer des 25-jährigen Kirchdorfers mit Migrationshintergrund hatte stolze 133 km/h ergeben.

„Ihm wurde ebenso der Führerschein abgenommen wie dem Ternberger“, sagt Stadtpolizeikommandant Christian Moser. Zudem gebe es für beide Fahrzeuglenker Anzeigen und Strafen vermutlich in der Höhe mehrerer hundert Euro.

