33-Jährige stürzte von Motorrad und erlitt schwere Verletzungen

Die 33-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land unternahm gemeinsam mit ihrem 30-jährigen Gatten gegen 11:15 Uhr eine Ausfahrt mit dem Motorrad. Bei der Tour fuhr die Frau am Sozius mit, sie führte auf der Eisenbundesstraße von der Steiermark kommend in Richtung Weyer an der Enns. Unmittelbar nach der Abzweigung Kleinreifling beschleunigte der Lenker das Fahrzeug.

Dies dürfte seine Ehegattin übersehen haben, sie verlor den Halt und stürzte rücklings vom Motorrad. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Die 33-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr geflogen.