3:3 im NÖ-Derby: Aufholjagd wurde mit Punkt belohnt

Die Waldviertler lagen nach Treffern von Abdijanovic und Barlov bereits nach einer halben Stunde 2:0 in Führung, ehe Charles Jesaja Herrmann noch vor der Pause der wichtige Anschlusstreffer gelang (43.). Thomas Mayer erzielte kurz nach Wiederbeginn sogar den Ausgleich (57.), ehe der Horner Fischerauer nur acht Minuten später Amstetten einen Stimmungsdämpfer verpasste. Die Elf von Patrick Enengl ließ sich davon aber nur kurz beeindrucken: Yannick Oberleitner stellte in Minute 71 per Kopf den 3:3-Endstand her.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper