31-Jähriger verirrte sich auf Weg zur Dümlerhütte

Gegen 17.15 Uhr ging am Nationalfeiertag ein Notruf bei der Bergrettung Spital am Pyhrn ein. Ein Wanderer meldete sich und gab an, keinen Ausweg mehr zu sehen. Der 31-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war zu Mittag vom Parkplatz am Gleinkersee Richtung Dümlerhütte marschiert. Auf einer Höhe von 1140 Meter bog er allerdings falsch ab. Er folgte dem Michael-Kniewasser-Steig, der den Mühlviertler auf den Seespitz führte.

"Der Mann, der ohne ausreichende Ausrüstung unterwegs war, stieg in weiterer Folge aus bisher unerklärlichen Gründen in unwegsames Gelände ab", berichtet die Polizei. Gegen 17.15 Uhr wusste er nicht mehr weiter und alarmierte die Einsatzkräfte. Elf Bergretter und ein Alpinpolizist kamen dem 31-Jährigen zu Hilfe und begleiteten ihn ins Tal.