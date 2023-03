300.000 Nächtigungen in der Nationalparkregion

Die Bilanz für das Tourismusjahr 2022 rund um den Nationalpark Kalkalpen fällt positiv aus: Der Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region berichten in einer Presseaussendung von insgesamt 308.529 Übernachtungen im Jahr 2022. "Das ist ein Plus von knapp 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr", sagt Geschäftsführerin Eva Pötzl im Gespräch mit der Steyrer Zeitung. Steyr liege bei den Besuchern im Trend, sowohl bei Tagesgästen wie auch bei Geschäftsleuten. Vor allem der Bereich Seminare und Tagungen habe wieder angezogen. Ein Plus von 14,3 Prozent im Vergleich mit dem Erfolgsjahr 2019 ist laut Pötzl wirklich erfreulich. "Wir haben allerdings mit den beiden Hotels Aiden by Best Western und harry’s home 400 Gästebetten mehr in der Stadt", bleibt die Tourismuschefin auf dem Teppich.

Gut angenommen werden Empfehlungen wie die "Bucket List" für den Nationalpark. Das heißt, Ausflüge und Aktivitäten finden sich auf einer Art Hitliste wieder – ohne dieses Best-of ist die Heimreise beinahe unmöglich. Für 2023 haben die Touristiker einiges vor: Jetzt im Frühling wird etwa das Museumsticket Steyr beworben. Wie berichtet, können im Monat April mit einer Eintrittskarte um günstige zwölf Euro gleich zehn Museen in Steyr besucht werden.

Pilgern und Wandern liegen laut Touristikerin Pötzl hoch im Kurs – dieser Nachfrage wird Rechnung getragen. Neben dem schon beliebten Sebaldusweg wird im August der Benediktweg eröffnet. Der Pilgerweg führt von Hinterstoder bis Passau. "Der Mariazellerweg – der unter anderem von Steyr in Richtung Maria Neustift und weiter zu dem bekannten Wallfahrtsort führt – wird im Zuge eines Leaderprojekts neu gemacht und komplett überarbeitet." Noch mehr Bekanntheit und höhere Auslastung versprechen sich die Touristiker davon, spezielle Zielgruppen anzusprechen. So ist das Ennstal eine Hochburg für Kletterer. Konkret das Bouldern, also Klettern an Felsblöcken auf Absprunghöhe ohne Seil und Gurt erfreut sich dort größter Beliebtheit und zieht die Anhänger dieser Sportart beinahe magisch an. Ähnlich verhält es sich mit dem Trendsport Trailrunning – dem Laufen in freier Natur – je nach Lust und Kondition auch auf steile Berggipfel. "Wir arbeiten mit dem Steyrer Laufcoach Florian Reiter zusammen und bieten künftig 15 eigens ausgewiesene Trailrunning-Routen an", sagt Pötzl. Im Juni wird für Montainbiker die "Trans Nationalpark" eröffnet, mit abwechslungsreichen Etappen durch die Kalkalpen und das Gesäuse.

Während die Buchungslage für den Sommer schon recht gut ausschaut, planen die Touristiker bereits fürs nächste Jahr. 2024 wird die Kultur großgeschrieben. Mit dem Bruckner-Jubiläum und der Kulturhauptstadt Bad Ischl stehen gleich zwei Höhepunkte an. Wobei sich Linz da einmal mehr den Unmut von Steyrer Kulturschaffenden zugezogen hat: Keines der eingereichten Projekte zu 200 Jahre Anton Bruckner wird aus dem Sondertopf des Landes gefördert.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst