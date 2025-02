30-Jähriger stahl Geldbörse in Bad Hall: Anzeige

Leichtes Spiel hatte ein Dieb am Samstag vor einer Woche in einer Freizeiteinrichtung in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land): Der 30-Jährige entwendete eine Geldtasche, die in einem unversperrten Umkleideschrank aufbewahrt wurde und nahm daraus Bargeld sowie zwei Bankomatkarten. Die Börse selbst warf er vor der Freizeiteinrichtung weg. Eine Mitarbeiterin hinterlegte sie bei der Kassa.

Noch am selben Abend verwendete der 30-Jährige die Bankomatkarten bei einem Zigarettenautomaten in seiner Heimatgemeinde Buchkirchen (Bezirk Wels-Land), wo er 21 Käufe im Wert von knapp 125 Euro tätigte. Danach entsorgte er die Bankomatkarte im Nahbereich. Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Sierning konnte der 30-Jährige schließlich ausgeforscht werden. Er legte ein umfassendes Geständnis ab und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

