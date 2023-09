30-jähriger Biker stirbt bei Unfall in Micheldorf

Ein 30-jähriger Motorradlenker ist am späten Donnerstagabend bei einem Unfall in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) gestorben. Der Mann kam laut Augenzeugen bei einer Abzweigung zum Bahnhof ins Schleudern und schlitterte mit seinem Motorrad gegen eine Gehsteigkante. Der Fahrer wurde anschließend gegen einen abgestellten Traktor geschleudert. Er starb trotz Erster Hilfe durch Polizisten und Notarzt noch an der Unfallstelle, berichtete die oö. Polizei am Freitag.

