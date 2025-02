3 Männer traten nach Streit in Steyr auf 39-Jährigen ein: Schwer verletzt

In einem Lokal in der Stadt kam es zu einem Streit zwischen den vier Männern. Vor dem Lokal sollen die drei Beschuldigten - ein 28-jähriger bosnischer Staatsbürger sowie ein 41-jähriger und ein 33-jähriger Kroate - den 39-Jährigen zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten haben. Dadurch wurde das Opfer schwer am Körper und Kopf verletzt und verlor das Bewusstsein.

28-Jähriger flüchtete

Die Polizei konnte zwei der drei Männer festnehmen, sie hatten sich im Lokal in versperrten Räumen versteckt. Der 28-Jährige ist noch auf der Flucht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 33-Jährige nach der Einvernahme entlassen und der 41-Jährige in die Justizanstalt Garsten gebracht. Gegen den 28-Jährigen besteht eine mündliche Festnahmeanordnung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.