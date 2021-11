2800 Coder wettkämpften im CCA in einer "Wolke"

Vor drei Jahren ging es darum, 17.000 Asteroiden, die mit der Erde zu kollidieren drohten, nach Bodenschätzen zu klassifizieren und ihre Gefährlichkeit anhand von Satellitendaten zu berechnen. Mehr als 70 Programmierer setzten sich leibhaftig vor ihre Laptops im Amstettner Einkaufscenter CCA, während mehr als 2800 weitere Teilnehmer des "Cloudfight Coding Contests" über das Internet an dem Wettbewerb teilnahmen.

Amstetten ist damit zu einem Austragungsort des Contests unter Städten auf dem ganzen Erdball geworden, von Kampala in Uganda bis Kairo in Ägypten und Novi Sad in Serbien. "Wir sind stolz, dass wir als Austragungsort ausgewählt wurden", sagt CCA-Centerleiter Hannes Gruber.

Sieger ist der "Coder", wie die Programmierer sich selber nennen, der am schnellsten alle Levels und Schwierigkeitsgrade der vorgegebenen Programmierbeispiele bewältigt hat. Den Cloudfight Coding Contest haben zwei Studenten der Johannes Kepler Universität eigentlich als Studie gegründet, in der sie das Umfeld der Computerprogrammierung ergründen wollten.