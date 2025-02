Die GWG Linz errichtet ein gutes Stück von der Landeshauptstadt entfernt 28 Mietkaufwohnungen. In einer Aussendung verlautbart die GWG, dass in Micheldorf leistbares und modernes Wohnen vereinbart werden soll. Die Gemeinde sei ein idealer Standort für so ein Projekt. Einerseits sei die Nähe zur Bezirksstadt Kirchdorf gegeben und andererseits sei Micheldorf gut an das regionale und überregionale Verkehrsnetz angeschlossen.