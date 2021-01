28-Jähriger stahl geringwertige Garten-Deko

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Der zuvor unbekannter Täter beging in der Zeit vom 2. November 2020 bis 15. Jänner 2021 in Neuzeug vier Diebstähle und zwei versuchte Einbrüche. Bei den Ermittlungen konnte die Polizei den 28-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land als Verdächtigen ausforschen. In seiner Wohnung wurde ein Großteil der gestohlenen Gegenstände gefunden und den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben, berichtete die Polizei am Freitagabend. "Bei den Gegenständen handelte es sich vorwiegend um aus Gärten gestohlenes geringwertiges Dekomaterial", so die Polizei in einer Presseaussendung. Der 28-Jährige ist zu sämtlichen Diebstählen geständig, die Einbruchsversuche leugnete er, obwohl laut der Polizei Beweislast vorhanden ist. Als Motiv für die Diebstähle gab er an, dass er die Gegenstände nur besitzen wollte.